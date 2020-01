Acontece Kronnus apresenta o show O Ilusionista no Porto Verão Alegre

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Curta temporada será de 31 de janeiro a dois de fevereiro, às 21h, no Teatro da AMRIGS, na capital Foto: ADILSON SANTOS Foto: ADILSON SANTOS

No próximo dia 31 de janeiro se comemora o Dia Internacional do Mágico. Para celebrar a data, Kronnus, o mágico e ilusionista mais conhecido do Brasil, faz uma curta temporada do show O Ilusionista no Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311). Inspirado nas grandes produções mágicas de Las Vegas, o espetáculo terá apresentações de 31 de janeiro a dois de fevereiro, às 21h.

“É um grande show de mágica que mistura ilusionismo, humor, dança e poesia, criando um ambiente fantástico onde tudo pode acontecer”, afirma Kronnus. Recheado com grandes ilusões de calibre internacional, o espetáculo também surpreende com uma bela iluminação cênica e trilha sonora original. Com 70 minutos de duração, e censura livre, é indicado para toda a família.

Kronnus possui inúmeras participações na TV. Foi mágico residente do Domingão do Faustão e é atração requisitada dos principais programas de variedades de diferentes emissoras de televisão, além de ter participado de diversos quadros do Fantástico.

O Ilusionista, com Kronnus/ De 31 de janeiro a 02 de fevereiro/ 21h/ Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311)/ Ingressos: R$ 40,00 (na hora), R$ 32,00 (antecipado promocional) e R$ 20,00 (estudantes e idosos)/ Informações: www.portoveraoalegre.com.br/ Site oficial: www.omago.com.br

Vídeo Release do Mágico: https://vimeo.com/226795948

