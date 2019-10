Lançada primeira base do mundo que une FPS 70 e Ácido Hialurônico de última geração

Responsável por promover uma hidratação potente na pele, com consequente preenchimento, não é à toa que o ácido hialurônico tornou-se o item queridinho na rotina de cuidados diários. Pensando nisso, O Boticário por meio do seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, estudou a fundo o ingrediente, inovou e desenvolveu uma fórmula altamente tecnológica e potente para bases e batons Make B. que garante proteção, prevenção, cobertura e cor para uma pele uniforme e lábios preenchidos.

O segredinho para esse sucesso? A combinação de FPS elevado ao ácido hialurônico vetorizado, um ingrediente altamente tecnológico, que, quando comparado ao ácido hialurônico comum, penetra 2x mais profundamente na pele. Além do poder antioxidante 10x mais eficaz que a vitamina E, também é 13x mais resistente, proporcionando preenchimento duradouro das rugas.

Outra inovação na Base Líquida Protetora Make B. Hyaluronic 70 é a tecnologia prebiótica que ajuda a restaurar os mecanismos de defesa da pele através do reequilíbrio da microflora normal que é perdida durante o processo de envelhecimento ou em situações de estresse. “Com esse equilíbrio reestabelecido pela Base Líquida Protetora Make B. Hyaluronic 70 a pele fica mais protegida e pronta para as adversidades do dia-a-dia”, relata Gustavo Dieamant, gerente de Maquiagem de O Boticário.

Pele mais lisa e uniforme

A Base Líquida Protetora Make B. Hyaluronic 70, disponível em 08 tonalidades, garante uma pele mais lisa e uniforme imediatamente. Com o uso contínuo, após 7 dias é possível ver o preenchimento de linhas e rugas, a prevenção do aparecimento de novas rugas e o aumento da firmeza da pele.

A linha de produtos ainda conta com uma versão sem cor que possui os mesmos benefícios, mas é indicada para quem quer aplicar antes da sua base favorita ou para os dias de no make up.

“Enquanto o ácido hialurônico comum apenas promove hidratação, manutenção da água e viscosidade da pele, a versão de última geração que utilizamos auxilia na proteção contra a desaceleração da produção de colágeno, combate os radicais livres, redução de linhas e rugas, além da melhora na textura da pele”, conta Gustavo Dieamant, gerente de Maquiagem de O Boticário.

Lábios preenchidos e hidratados

Já o Batom Preenchedor Make B. Hyaluronic, com cinco opções de cores, combina tonalidades essenciais do nécessaire ao ingrediente altamente tecnológico que atua diretamente no preenchimento dos vincos nos lábios. Com efeito semi mate, alta cobertura, longa duração e FPS 15, ele possui ação comprovada no aumento do volume labial e hidratação, após 45 dias de uso contínuo.

Ainda sobre o lançamento, o gerente de Maquiagem reforça, “Nossos lançamentos estão repletos de novidades, tecnologia e performance. Os produtos prometem inovar a rotina de make, trazendo ainda mais cuidado para o dia-a-dia dos nossos consumidores”. A linha já chegou às lojas do Boticário, e-commerce e revendedoras.

Make B. Base Líquida Protetora Hyaluronic 70 – 8 cores

Preço sugerido: R$ 84,90

· Preenche linhas e rugas profundamente em até 7 dias;

· Contém ácido hialurônico e FPS 70;

· Fórmula vegana;

· Pele mais lisa e uniforme imediatamente;

· 8 cores que atendem a todos os tons de pele;

· Embalagem feita com plástico vegetal.

Make B. Base Protetora Hyaluronic 70 Sem Cor

Preço sugerido: R$ 84,90

· Preenche linhas e rugas profundamente em até 7 dias;

· Contém ácido hialurônico e FPS 70;

· Fórmula vegana;

· Pele mais lisa e uniforme imediatamente;

· Sem cor, pode ser usada antes de qualquer base ou em dias sem utilização de maquiagem;

· Embalagem feita com plástico vegetal.

Make B. Batom Preenchedor Hyaluronic

Preço sugerido: R$ 54,90

· Cores: Soft Berry, Rose Blush, Nude Chic, Taupe Up e Red Classic

· Preenchimento dos lábios;

· Promove hidratação poderosa;

· Contém ácido hialurônico;

· FPS 15;

· Acabamento semi mate.