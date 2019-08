Lançamento da 42ª Expointer será na próxima segunda-feira (5)

A 42ª Expointer será lançada na próxima segunda-feira (5), às 14h, em evento na Casa de Música da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501, anexo ao Centro Administrativo Fernando Ferrari , em Porto Alegre). Com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, o evento também será palco para apresentação de grandes nomes do cancioneiro gaúcho, sob o comando de Guri de Uruguaiana como mestre de cerimônias.

Entre as atrações previstas para o evento estão os músicos Érlon Péricles e Cristiano Quevedo, que irão apresentar canção composta especialmente para esta edição da feira. Também estão na programação o CTG Rancho da Saudade, Os Provincianos, Joca Martins e Os Serranos. Depoimentos de entidades promotoras da Expointer, como Farsul, Fetag, Ocergs, Simers, Febrac e ABCCC, serão exibidos ao público.

A Expointer 2019 ocorrerá de 24 de agosto a 1o de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

