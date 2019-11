Lance de Craque 2019 | Embaixador D’Alessandro apresenta 6ª edição do projeto beneficente

A solidariedade entra em campo mais uma vez no Estádio Beira-Rio. No próximo dia 21 de dezembro, a partir das 18h, D’Alessandro recebe seus convidados e o público gaúcho para a sexta edição do Lance de Craque, projeto beneficente que já arrecadou mais de R$ 2,6 milhões.

Na última segunda-feira, 11, D’Ale apresentou oficialmente a versão 2019 do evento, em cerimônia no Hotel Laghetto Higienópolis em Porto Alegre. O embaixador anunciou os atletas já confirmados e revelou as instituições que serão contempladas com a renda da partida.

“Não imaginávamos chegar até aqui, mas saber que essa ação ajuda muita gente nos deixa muito orgulhosos de termos feito tudo o que fizemos até agora”, disse o craque argentino.

Ao relembrar o tempo em que está em Porto Alegre, o ídolo colorado não conteve a emoção:

“Há 12 anos tenho mostrado meu profissionalismo, meu trabalho e meu amor pela camisa do Inter. Em algum momento minha carreira vai se encerrar, mas tenho muito o que fazer ainda em Porto Alegre”.

O Lance de Craque 2019 reunirá os Amigos de D’Ale x Amigos de Guerrero, atacante peruano convidado especialmente para ser embaixador neste ano.