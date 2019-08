Lasier: “Há uma indignação nacional com aberrações do Supremo”

Após participar ontem de um encontro com a deputada federal Janaina Paschoal e um grupo de senadores que discutiu a tramitação dos pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, o senador gaúcho Lasier Martins, do Podemos, avaliou que “somos diariamente cobrados pela indignação nacional com várias aberrações do Supremo, que age acima da Constituição”, disse, lembrando que o Senado é o único poder capaz de investigar e julgar membros da Suprema Corte. “O momento exige depuração.”

Impeachment de ministros do STF começa a andar

Dois movimentos importantes pela tramitação dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal ocorreram ontem no Congresso Nacional. Em um deles, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) esteve reunida com um grupo de senadores em busca de apoio para o pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.

Apoio de senadores ao impeachment de ministros

À tarde, um levantamento atualizado mostrou que já existem 16 senadores comprometidos em dar andamento aos pedidos de impeachment protocolados contra os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Dentre os senadores favoráveis estão os gaúchos Luiz Carlos Heinze e Lasier Martins.

Manuela terá de explicar à Câmara, envolvimento com autores do roubo de mensagens privadas

A Câmara dos Deputados vai ouvir a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB) para que ela dê explicações sobre como teria intermediado o contato entre o jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores do portal The Intercept, e hackers que tiveram acesso a celulares de diversas autoridades, incluindo o ex-juiz federal e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato, Deltan Dallagnol. O convite, mais um capitulo do caso do roubo de informações privadas, foi votado e aprovado ontem na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Três meses de licença com os dias contados

A chamada licença-capacitação, que substituiu a antiga licença-prêmio dos servidores estaduais está com os dias contados. Uma PEC (proposta de emenda à Constituição) do deputado Fabio Ostermann, do Novo, propondo o fim desse benefício, foi aprovada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia do Rio Grande do Sul. O parecer foi de autoria do deputado Edson Brum, do MDB.

