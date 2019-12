Inter Lateral Heitor renova com o Inter até 2022

11 de dezembro de 2019

Jogador foi promovido ao profissional neste ano Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Em meio as idas e vindas no mercado de transferências, o Inter garantiu a permanência do lateral-diretor Heitor. O novo vínculo do atleta foi ampliado até final de 2022. Cria das categorias de base, o jogador, que foi promovido ao time principal no começo de 2019, disputou 20 jogos nesta temporada.

“Foi um ano de muito aprendizado para mim. Tive a oportunidade de realizar um sonho, que é fazer parte do grupo profissional do Inter. Aos poucos fui conquistando meu espaço contando com a ajuda de todos companheiros, que me ensinaram muito neste ano. Agradeço a confiança do clube, que acredita no meu potencial e espero construir uma história com essa camisa”, destacou o jogador.

