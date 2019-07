Liberdade Park Truck reúne beer e food trucks e conta com atração musical. Evento, com entrada gratuita, inicia às 18h30min desta quinta (25)

O Liberdade Park Truck, evento que reúne beer e food trucks, aquece a torcida gremista nesta quinta-feira, 25 de julho, antes da partida entre Grêmio e Libertad, pela Libertadores da América. O evento, com entrada gratuita, inicia às 18h30min.

Além de diversas opções de cervejas artesanais, refrigerantes, hambúrgueres, pizzas, cafés e sobremesas, o público poderá curtir um show com música ao vivo, com Daniel Vendramini. O evento ocorre no Stand Liberdade, na Av. Padre Leopoldo Brentano, 700 e é promovido pelo Empreendimento Liberdade, da Incorporadora Karagounis. Não há transmissão de jogos no espaço e em caso de chuva forte, o evento será cancelado.

Serviço/ Liberdade Park Truck/ Quinta-feira, 25 de julho, a partir das 18h30min/ Stand Liberdade (Av. Padre Leopoldo Brentano, 700)/ Entrada gratuita

