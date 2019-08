LIDE RS promove evento com Sergio Segovia, Presidente da Apex-Brasil

No próximo dia 14 de agosto, o LIDE RS traz pela primeira vez ao Rio Grande do Sul o Presidente da Apex-Brasil, Sergio Segovia. O Contra-Almirante da Reserva da Marinha do Brasil irá falar sobre o tema “Os novos rumos para o desenvolvimento das exportações e investimentos para o Brasil”, em evento para os filiados e convidados da entidade, expondo sua experiência e vivência sobre o assunto. O encontro acontecerá no Hotel Sheraton.

Sergio Ricardo Segovia Barbosa possui reconhecida experiência profissional nas áreas militar, gerencial e governamental. Trabalhou em Análise de Inteligência, Operações Militares e Logística. Atuou também em Gerenciamento de Emergência e de Riscos, Segurança Marítima, Planejamento Estratégico, Navegação e Operações Marítimas. Além disso, na área de comércio exterior, foi responsável pelos processos de logística e de aquisição internacional, quando encarregado do grupo de recebimento do navio polar Almirante Maximiano. Segovia tem pós-graduação em Política e Estratégia, pela Escola Superior de Guerra. Desde maio último (2019), é Presidente da Apex-Brasil.

Eduardo Fernandez, Presidente do LIDE RS, destaca a importância do evento. “Trazermos um palestrante como este reforça o nosso desejo como entidade de termos pautas de relevância para o Rio Grande do Sul. É importante melhorar a qualidade das nossas exportações gerando valor agregado e dessa forma melhorando a capacidade instalada das empresas. Temos absoluta certeza que este será mais um grande encontro onde poderemos debater um tema tão relevante para o contexto de desenvolvimento do Estado e do Brasil ”, afirma.

