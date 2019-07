Linha DaVinci Gourmet, da Kerry, lança mais dois sabores para coquetelaria e adota nova comunicação com o público

Para oferecer a possibilidade de criar bebidas incríveis e com personalidade, a Kerry lança dois novos sabores – Almond e Violeta – da marca DaVinci Gourmet, sua linha de xaropes para coquetelaria e café. Com o novo mote global de posicionamento “Together We Create”, a marca transmite o quanto é importante ouvir o cliente, para que, juntos, possam criar receitas e produtos que atendam não só as necessidades do consumidor final, mas também dê a possibilidade de criar bebidas com criatividade e muito sabor.

O lançamento do sabor Violeta, por exemplo, chega no mesmo momento em que o café gourmet está em ascendência no país. De acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), o consumo dos cafés gourmet cresce 15% ao ano, enquanto o tradicional apenas 3%. No estudo, ainda é revelado que 95% da população do Brasil consome o café. Assim, existe um espaço significativo para crescimento no segmento. Nesse cenário, a estratégia global da Kerry também se alia diretamente com as necessidades dos brasileiros.

Além do novo mote, a Kerry também adota uma comunicação mais moderna e jovem em DaVinci Gourmet. “Nosso objetivo é manter uma comunicação clara e objetiva. Vamos conversar diretamente com bartenders e baristas, utilizando cores mais vivas e imagens modernas, atraindo este mercado. Desta forma, o posicionamento mostrará que queremos ajudar o público na criação das receitas e ideias, além de fornecer sabor diferenciado nas bebidas”, explica Julie Gattaz, diretora de Marketing da Kerry Brasil.

Julie acrescenta que a DaVinci Goumert tem Leonardo DaVinci como sua fonte de inspiração. “Junto com a expertise da Kerry em aromas, a marca alia a ciência da companhia com as obras do artista, para remeter o resultado das criações dos bartenders e baristas a uma obra-prima”, conta.

Novos sabores

Desenvolvidos especialmente para a coquetelaria, os novos sabores Almond e Violeta seguem as principais tendências para bebidas, já que florais e amendoados são considerados os mais procurados quando se fala em inovação e sabores diferenciados no mercado atualmente. A equipe técnica de aromistas e pesquisadores de mercado conhecem profundamente os aromas e tendências buscados pelos consumidores.

O Violeta é fruto de uma forte inclinação em aromas florais, além de ser um sabor altamente inovador para a coquetelaria, trazendo o toque sensual e delicado da flor com aroma e cor roxa inigualável. É ótimo para harmonizar com receitas de drinks alcoólicos, não alcoólicos e sobremesas.

Já o sabor amendoado de Almond, clássico e mundialmente conhecido, casa muito bem com a coquetelaria “tiki”, mas é versátil e pode ser aplicado também em bebidas com café, cappuccinos e sobremesas, assim como pratos da culinária mediterrânea e asiática.

“Os consumidores finais são a maior fonte de inspiração para baristas e bartenders ao criar uma bebida. A DaVinci Gourmet traz isso como sua essência. Todos os sabores desenvolvidos são estudados com base nas tendências de consumo e cada aroma criado é feito com a precisão de combinar com as bebidas de forma a terem uma harmonia perfeita e entregar a experiência de sabor que eles buscam”, finaliza a diretora de Marketing da Kerry Brasil.

DaVinci Gourmet

A coquetelaria está crescendo no mundo todo e o Brasil também segue nesse caminho. O País possui uma rica flora que é inspiração para sabores autênticos e que hoje são muito utilizados na coquetelaria nacional. Com base nas principais tendências para bebidas, a DaVinci Gourmet já possui uma linha exclusiva de “Sabores Regionais”, desenvolvida pela equipe do Brasil e que é motivo de muito orgulho para a empresa: Pimenta Rosa, Capim Limão, Limão Cravo e Jabuticaba. E, agora, a Kerry mais uma vez inova com dois novos sabores da marca: Violeta e Almond.

A marca possui uma real identidade brasileira, pois possui fábrica e time local exclusivo (equipe técnica de aromistas e pesquisadores de mercado que conhecem profundamente os aromas e tendências nacionais).

