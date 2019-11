Lojas Lebes é a melhor empresa do varejo para trabalhar no RS

Pelo segundo ano consecutivo, a Lojas Lebes é a melhor empresa varejista de grande porte para trabalhar no Rio Grande do Sul e ficou entre as 10 melhores no ranking do Great Place to Work, entidade internacional que reconhece os melhores ambientes de trabalho em mais de 50 países. O ranking foi divulgado, nesta terça-feira (05), em evento na Casa NTX, em Porto Alegre.

“Estamos muito felizes com este reconhecimento. São mais de 3 mil colaboradores que, junto com nossas lideranças, criam um excelente ambiente de trabalho, com confiança, valorização e foco nas boas práticas de gestão de pessoas, fato que nos enche de orgulho”, comenta Otelmo Drebes, presidente da rede.

Com 63 anos de história, a Lebes construiu sua trajetória com olhos voltados para satisfação dos clientes e também para seus talentos internos.

São criadas constantemente oportunidades para que os colaboradores se sintam motivados a dar o seu melhor. Através de inúmeras práticas de treinamento, engajamento e reconhecimento, a empresa incentiva os talentos da empresa a serem protagonistas de suas carreiras, a incorporarem cada vez mais o propósito da Lebes e a terem orgulho da companhia.

A palavra pertencimento é a essência da empresa e a cultura Sangue Verde é sentida diariamente entre os colaboradores. Ter “sangue verde” correndo nas veias é a representação do jeito de ser, do brilho no olhar e da paixão por fazer, que existe neste clima de parceria.