130 quilos de ingredientes! A maior pizza do Brasil é uma das atrações da Expointer

A maior pizza do Brasil foi preparada na 42ª Expointer nesta quinta-feira (29). Ela tinha 3,5 metros de diâmetro e 130 kg de ingredientes. O objetivo da iniciativa foi chamar a atenção do público para a Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul (Apil), responsável por promover a atividade.

A pizza foi feita com 25kg de farinha – que resultaram em 40kg de massa -, 60kg de queijos, 20kg de molho de tomate e 35kg de tomates. Dentre os queijos usados estão mussarela, gorgonzola, gouda, provolone e requeijão. “A pizza vai levar seis horas no forno. O processo dela começou ontem à tarde por voltas das 15h, quando começamos a fabricação da massa com descanso leve, para que essa pizza fique mais parecida o possível com a pizza de pizzaria”, afirmou o pizzaiolo Peterson Secco, enquanto a pizza ainda era produzida.

A montagem do recheio começou às 9h30. Às 12h, a pizza ficou pronta e serviu 1.200 pedaços.