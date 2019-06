Mais de sete mil argentinos já estão em Porto Alegre para partida de amanhã

Cerca de 7.647 torcedores já estão em Porto Alegre para assistir a partida que acontece na capital entre a Argentina e o Catar neste domingo às 16h, na Arena do Grêmio, pela última rodada da fase de grupos da Copa América.

A principal porta de entrada de torcedores argentinos está sendo Uruguaiana, por onde, até agora, 4.183 argentinos entraram no estado. Outras localidades fronteiriças, como São Borja e Santana do Livramento, também estão servindo de acesso aos argentinos com destino a Porto Alegre. Cerca de 1.487 e 647 torcedores cruzaram a fronteira com o estado pelas cidades, respectivamente, até agora.

Além disso, dois torcedores argentinos foram impedidos de ingressar no Brasil pela fronteira com o Rio Grande do Sul, entre ontem até às 13h de hoje, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com as autoridades, os torcedores que estavam tentando entrar, por Santana do Livramento e Uruguaiana, estão em uma lista de torcedores perigosos, com histórico de violência. Os estrangeiros fazem parte de lista com cinco mil torcedores envolvidos em casos de violência no país vizinho.

Para o terceiro jogo da Copa América em solo gaúcho, são esperados mais de 20 mil argentinos na capital.

