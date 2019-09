Mais um residencial terapêutico é entregue na capital

Unindo moradia temporária, tratamento e processo de reinserção social de usuários com transtornos mentais, mais um Residencial Terapêutico foi entregue pela Prefeitura de Porto Alegre nesta sexta-feira (06). O Lar da Amizade é o segundo entregue em 24 horas e a nova unidade funcionará no bairro Vila Ipiranga, na Zona Norte. O Instituto Renascer será o responsável pelo local, que dispõe de dez vagas e serviço 24 horas.

“Este é mais um passo importante no sistema de saúde mental de Porto Alegre. Representa uma evolução no tratamento. É um local onde os acolhidos serão assistidos com carinho e dignidade para conquistarem a própria independência”, destaca o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A equipe conta com três profissionais no período diurno (um técnico de enfermagem e dois cuidadores), dois cuidadores no período noturno, uma enfermeira, profissional de higienização e cozinheira, e uma coordenação (psicólogo, assistente social ou terapeuta ocupacional).

A primeira moradora do residencial Lar da Amizade é a Pâmela. Ela tem 20 anos e vivia há dois no Hospital Espírita. Diagnosticada com transtorno bipolar, a jovem comemora a mudança de endereço. “Aqui é minha casa agora. Eu queria muito ter um lar”, conta.

Deixe seu comentário: