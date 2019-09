Malwares em aplicativos para Android tiveram mais de 2 milhões de downloads

Ainda de acordo com a Symantec, os aplicativos agem da mesma forma. Quando instalados, inicialmente funcionam como deveriam, mas começam, sem o conhecimento do usuário, a operar em segundo plano com o objetivo de fazer o download de um arquivo remoto de configuração. Ele foi interceptado pela empresa de segurança, que identificou a capacidade de esconder o ícone dos apps e alterar configurações relacionadas a anúncios.

Após realizar o procedimento para esconder o ícone do aplicativo, o malware começa a exibir anúncios de página inteira até mesmo quando o programa não está em uso. As propagandas aparecem em intervalos de tempo aleatórios e não possuem indicação de qual app é responsável por exibi-la, impedindo que o usuário detecte a fonte do problema.

Como se proteger

Para se proteger contra malwares, é importante tomar algumas medidas, como manter o sistema operacional do seu dispositivo atualizado, não baixar aplicativos de sites desconhecidos e só instalar apps de fontes verificadas e seguras. Além disso, é sempre válido fazer backups constantes dos seus dados e manter aplicativos de segurança e softwares antivírus instalados no seu smartphone.

Instagram

O Instagram começou a testar, na terça-feira (24), um modo noturno na versão Beta do aplicativo para Android 10. Imagens obtidas pelos sites especializados 9to5Google e Android Police mostram o app com fundo preto e demais detalhes da interface brancos, como letras, ícones e botões. De acordo com usuários que participam do programa de testes da rede social no Google Play, o visual escuro está disponível na versão 114.0.0.0.24 e pode ser ativado nas configurações do app ou no próprio sistema.

Ainda não se sabe se a novidade será disponibilizada na versão estável do software. Também não há indícios que uma variante experimental para iPhone esteja disponível – uma das principais novidades do iOS 13 é justamente o design com paleta de cores escura.

O Modo Escuro é uma das novidades do Android 10. A função é conhecida por trazer alguns benefícios para o aparelho e para o usuário, como reduzir o impacto negativo da luz da tela na visão e economizar energia emitida pelo display, especialmente em celulares com tela OLED. O recurso pode entrar em ação manualmente ou de forma automática, de acordo com o horário do pôr do sol na região.