Manifestantes e polícia entram em confronto na frente do Ministério da Educação

Uma mobilização contra cortes de verbas para a Educação no Brasil e cobrança de mensalidades em universidades públicas foi realizada nesta terça-feira (16), em frente à sede do Ministério da Educação (MEC), me Brasília. Porém, a ação acabou em confronto entre um grupo de manifestantes e a polícia militar.

O protesto era realizado por um grupo formado principalmente por estudantes e professores. A confusão teria iniciado em função dos participantes terem colado cartazes na porta do MEC, segundo os estudantes. De acordo com a polícia, os envolvidos teriam depredado uma viatura.

Para dar fim à mobilização, os policiais teriam utilizado cassetetes e spray de pimenta. Os estudantes afirmam que foram agredidos pelos PMs. A Polícia Militar alega que um dos manifestantes agrediu os policiais com um cone de trânsito e o encaminhou à 5ª Delegacia de Polícia.

