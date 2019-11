Marchezan “paga com impopularidade o preço pelas reformas”

Opositor declarado do prefeito de Porto Alegre, Marchezan Júnior (PSDB), o vereador Wambert Di Lorenzo (Pros), que segue a cartilha liberal, afirma publicamente que “o fato de ser oposição não me tira o direito de dizer honestamente que a impopularidade do prefeito se dá em razão das medidas sérias e necessárias que tomou para ajustar a máquina publica”. Segundo Wambert, “se não for reeleito, o sucessor de Marchezan vai encontrar uma cidade superavitária e com a máquina enxuta graças às medidas corajosas tomadas pelo atual prefeito”.

Governador revoga mais 600 decretos para reduzir burocracia

Uma das razões da lentidão da máquina estatal está na vigência de decretos ultrapassados que ainda são aplicados equivocadamente em diversas situações. Nesta sexta-feira, o governador Eduardo Leite assinou ato que revoga mais 600 de destes decretos considerados “ultrapassados” pelo poder público. Até agora, já somam 900 os decretos revogados pelo atual governo. Alguns deles vinham atrasando o processo de novos empreendimentos no Estado.

Convite curioso

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que concorreu à Presidência da República, parece não ter gostado do convite feito pela direção do PSDB para disputar uma cadeira de vereador na capital paulista. Alckmin recusou o convite extensivo à sua esposa, Lu Alckmin. A intenção do partido seria transformar Alckmin em puxador de votos para formar uma numerosa bancada de tucanos na Câmara da capital paulista.

Justiça gaúcha cria espaço preferencial para idosos

Uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado vai garantir aos idosos, a partir da próxima segunda-feira, um espaço especializado junto ao CEJUSC POA (Centro de Solução de Conflitos e Cidadania). Assuntos relacionados a dívidas, abandono, litígios familiares, problemas com vizinhos, violência doméstica, além de informações sobre direitos e serviços poderão ser tratados no local, situado no Foro Central I (entrada pela av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 7° andar, sala A 704), Porto Alegre. A inauguração do CEJUSC 60+ marcará a abertura da Semana Nacional de Conciliação. A solenidade será realizada às 11h, no 7° andar do Foro Central I (Rua Márcio Luiz Veras Vidor, n° 10), em Porto Alegre.

Havan instala Atrasômetro em Rio Grande

Cansado de esperar pela licença de inicio das obras da Loja Havan no município de Rio Grande, governada pelo petista Alexandre Lindemeyer, o dirigente da rede de lojas, Luciano Hang, decidiu instalar no terreno o “Atrasômetro”. Trata-se de uma placa que sinaliza, a partir dos 150 dias, o tempo para liberação de alvará para obras. Luciano Hang define de uma forma simples o que ocorre no município: “pura enrolação”.