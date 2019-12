Magazine Marília Mendonça escolhe tema de safári na decoração do quarto do filho

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Bebê nasceu na última segunda-feira (16), em Goiânia Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A cantora Marília Mendonça e o namorado, Murilo Huff, escolheram o tema de safári para decorar o quarto do filho, Leo, que nasceu na última segunda-feira (16). “Sou apaixonada por bichinho”, afirmou a artista, que já chamava o bebê de “nosso leãozinho” antes do nascimento.

Marília, que já não estava mais fazendo show desde o final de novembro, deu à luz em Goiânia. “Ele é lindo”, disse Marília em sua primeira declaração. Fotos do bebê também foram compartilhadas na conta da cantora no Instagram nos últimos dois dias, o que rendeu comentários e elogios de vários famosos.

“Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que sentiria algo tão forte assim. Deus mandou de presente o maior sentimento do mundo, pra me mostrar que se ainda não havia morrido de amor, tinha chegado a hora. Estou dando uma pausa no meu auge, literalmente. O auge do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade”, afirmou ela em sua despedida dos palcos.

O ano de 2019 foi especial para Marília também por conta de sua carreira. Ela foi a mais ouvida na plataforma Deezer no país e ficou em terceiro lugar entre os mais escutados do mundo. A goiana deixou para trás Zé Neto e Cristiano (2º), Gusttavo Lima (3º) e Anitta (4º). Entre os top 10 de 2019, sete são do gênero sertanejo.

