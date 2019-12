Acontece Mark+ assina campanha de final do ano da Biscoitos Zezé

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Foto: Reprodução

A Mark + assina a campanha de final de ano da Biscoitos Zezé, uma das principais indústrias alimentícias do Sul do Estado gaúcho, localizada em Pelotas. Um vídeo que já está veiculando na mídia revela “uma viagem no tempo”, ou seja, as principais ações da Zezé em 2019, que passam por ações sociais, investimento na fábrica, proximidade da equipe, eventos junto a comunidade e aceitação dos produtos por parte dos consumidores. Mais uma vez, o objetivo da ação é integrar a marca Zezé aos seus diferentes públicos, com amizade e proximidade.

