Mega-Sena acumula e pagará mais de 10 milhões de reais no próximo concurso

Ninguém acertou as dezenas do concurso 2207 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (13), em São Paulo. Os números foram 06-10-11-43-53-55. O prêmio, que seria de R$ 6,5 milhões, acumulou, e agora os apostadores vão concorrer a R$ 10,5 milhões. O próximo concurso acontecerá no sábado (16).

Na Quina houve 39 apostas ganhadoras, no valor de R$ 49.905,76. A Quadra teve 2736 apostas ganhadoras, no valor de R$ 1.016,25.

Mega da Virada

Desde segunda-feira (11), as apostas para a Mega da Virada 2019 podem ser feitas em todas as lojas lotéricas do País. A estimativa de prêmio para quem acertar as seis dezenas é R$ 300 milhões, segundo a Caixa. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim sucessivamente.