Mega-Sena acumulada realiza sorteio com prêmio de R$44 milhões nesta terça

A Mega-Sena inicia a semana com o concurso 2.191, que poderá pagar um prêmio de R$44 milhões para quem acertar as seis dezenas. Devido à Mega-Semana da Primavera, que altera o calendário, serão três sorteios nesta semana, sendo realizados nesta terça (24), quinta (26) e sábado (28). O evento deve acontecer a partir das 20h em São Paulo (SP).

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima, de 6 dezenas, custa R$3,50 e a aposta máxima, de 15 dezenas, custa R$17.517,50. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

