A Mega-Sena pode pagar R$ 78 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.186, que será realizado neste sábado (7), segundo a Caixa Federal. Ninguém acertou os números do concurso da noite de quarta-feira (4) em São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 09, 18, 19, 22, 42 e 47. A Quina teve 115 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 36.432,16.