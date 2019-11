Acontece Mesa de Natal no UM Bar&Cozinha do BarraShoppingSul traz memórias afetivas neste fim de ano

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

O chef Carlos Kristensen apresenta uma série de quatro jantares com um cardápio especial Foto: Cássio Souza/Divulgação Foto: Cássio Souza/Divulgação

A chegada das festas de final de ano contagia também pelo sabor. Essa é a proposta do Mesa de Natal UM Bar&Cozinha. O chef Carlos Kristensen apresenta uma série de quatro jantares com um cardápio especial, resgatando as memórias afetivas das ceias de natal.

Os jantares acontecem às quartas feiras, com início dia 27 de novembro até o dia 18 de dezembro. O menu é composto por couvert, entrada, prato principal, sobremesa e uma taça de espumante, com valor único de R$ 89,00 por pessoa.

A seleção de ingredientes orgânicos e sazonais oriundos dos produtores artesanais – conceito integrado ao projeto Internacionalmente Local – se fazem presentes no Mesa de Natal. “É o afeto, a hospitalidade, os sentimentos e memórias que este período do ano traz, sendo apresentados em uma mesa farta e gostosa, festejando os sabores do natal”, enfatiza Kristensen.

No cardápio delícias como a Caponata do chef e pão de fermentação natural, Presunto cru e carpaccio de abacaxi com gengibre confit, salpicão e raspas de limão, Matambrito em crosta de macadâmia e purê de frutas com farofinha natalina e aspargos frescos, e de sobremesa a clássica Rabanada com chimia de abóbora, sorvete de milho e nuts carameladas.

SERVIÇO:

O QUE: Mesa de Natal – UM Bar&Cozinha BarraShoppingSul

QUANDO: às quartas-feiras (04/12, 11/12 e 18/12)

VALOR: R$ 89,00 por pessoa

RESERVAS: (51) 4066-2054

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário