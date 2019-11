Mesmo casada com o príncipe Harry, Meghan Markle espera por sua cidadania britânica há 2 anos

Segundo a imprensa do Reino Unido, Meghan Markle ainda espera por sua cidadania britânica, mesmo tendo dado entrada nos procedimentos há dois anos atrás. Uma fonte próxima da Duquesa de Sussex revelou que ela “aceita que se trata de um processo lento”.

‘Meghan ainda não é uma cidadã britânica,’ confessou a fonte. ‘Pode parecer chocante, já que ela já está casada com o neto da rainha por 18 meses’, finalizou.

Esse atraso significa que Meghan não poderá votar nas eleições gerais. Membros da Família Real são autorizados a participar desse tipo de apuração, mas, por tradição, escolhem não fazer.

Natal

Meghan Markle e o príncipe Harry não vão passar o Natal deste ano junto com a rainha Elizabeth II – como manda a tradição entre todos os outros Windsors do primeiro escalão. Segundo os tabloides internacionais, o casal, ao contrário do que fizeram em 2018 (quando participaram do momento celebrativo junto com a monarca na residência oficial de Sandrigham), optou por celebrar o feriado religioso apenas com o filho, Archie Harrison, e da avó materna do pequeno, Doria Ragland.

“O duque e a duquesa estão ansiosos para prolongar o tempo com a família”, disse o porta-voz do palácio. “Depois de passar os dois últimos natais em Sandringham, suas Altezas Reais passarão as férias este ano, como uma nova família, com a mãe da duquesa Doria Ragland.”

O porta-voz continuou: “Esta decisão está de acordo com o precedente estabelecido anteriormente por outros membros da família real e conta com o apoio de Sua Majestade, a Rainha”.

O “precedente” refere-se à história de outros membros da realeza de passar o Natal longe de Sandringham. O duque e a duquesa de Cambridge, por exemplo, já haviam passado o feriado com os Middletons em Bucklebury.

Tudo indica que os Sussexes estão estressados com toda a atenção que têm recebido desde sua subida ao altar, em maio do ano passado, e querem curtir um merecido “dolce far niente” em um ambiente com menos regras.

Durante o Natal, a rainha não abre mão de manter o protocolo: no dia da ceia em Sandrigham, por exemplo, os parentes dela chegam a trocar de roupa até seis vezes, e ninguém pode ir pra cama antes dela, que às vezes fica assistindo televisão até altas horas da noite.