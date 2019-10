Messi brilha, faz dois gols, e o Barcelona goleia o Valladolid e volta à liderança

Para muitos jogadores, possivelmente uma atuação para emoldurar e contar aos netos. Para Messi, apenas mais um dia no escritório Camp Nou. O craque argentino deu show com dois gols e duas assistências, e o Barcelona atropelou o Valladolid, por 5 a 1, nesta terça-feira (29), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Lenglet, Vidal e Suárez também marcaram para os catalães, de volta à liderança após não jogar no fim de semana. Olivas chegou a deixar tudo igual para os visitantes no primeiro tempo.

50 gols de falta

O primeiro de Messi no jogo foi numa linda cobrança de falta aos 34 minutos do primeiro tempo. Por cima da barreira, como manda o manual, com efeito para fora, saindo de Masip. Foi o 50º gol de falta do camisa 10 na carreira (44 pelo Barcelona e seis pela Argentina): 20 foram nas últimas cinco temporadas do Espanhol, mais do que o dobro de qualquer outro jogador (Pjanic 9, Dybala 8, Parejo 8) no período. E mais do que qualquer outro time inteiro (Juventus 15, Roma 13, PSG 13, Lyon 13).

O jogo

Quem tem Messi tende a comemorar. O craque argentino só não participou diretamente do primeiro gol, de Lenglet, aos três minutos, em sobra na grande área. O Valladolid buscou o empate aos 15, em lance esquisito que envolveu Ter Stegen e Olivas, mas parou por aí. Messi, então, deu uma assistência assombrosa por cima para Vidal, fez o dele de falta, anotou o seu segundo em lance que exigiu qualidade técnica (domínio, giro e chute) e fechou com um passe na medida para Suárez. Um passeio completo.

Líder até quinta

O Barcelona agora têm 22 pontos e vão secar a grande surpresa do Espanhol neste início na quinta-feira (31), em visita ao Getafe. O Sevilla também pode chegar aos 22 se derrotar o Valencia.

Finalizar carreira na Argentina?

Desde a temporada 2000-01 no Barcelona, quando chegou para jogar no sub-15 do clube catalão, Messi, em entrevista à TyC Sports, falou sobre as principais diferenças entre jogar na Europa e na América do Sul. O craque argentino também acabou falando o que depende para desembarcar no Newells Old Boys, clube que o revelou.

“Gostaria de jogar no futebol argentino em geral. Ia ao estádio com meu pai, à arquibancada, à popular, era impressionante. Além disso, jogar um clássico deve ser incrível. É mais ou menos o mesmo, mas as pessoas vivem de maneira diferente, no nível esportivo, a partida é a mesma, mas as pessoas na Argentina são mais loucas por essa questão, não ganhar muito no clássico significa muito aqui. Você quer ganhar aqui, mas se não perder nada acontece, se não ganha, você pode sair de casa”, afirmou.

Por fim, o atacante contou que ainda não se decidiu sobre jogar no Newells ou se encerrará a carreira no Barcelona.

“Eu sempre digo que não quero sair daqui, não tenho ideia de me mudar. Tenho o sonho de poder jogar no Newell’s no futebol argentino, mas não sei se isso realmente vai acontecer, porque tenho uma família que está à frente do meu desejo”, finalizou.