Messi joga apenas meia hora e garante a vitória do Barcelona sobre o Leganés por 3 a 1 no Campeonato Espanhol

Não dá para ignorar a diferença que faz o craque. E é ainda maior quando se trata de um supercraque. Poupado pelo técnico Ernesto Valverde, Lionel Messi viu do banco o Barcelona sofrer para superar o Leganés no Camp Nou. Mesmo vencendo por 1 a 0, gol de Dembélé, o time não inspirava confiança. No segundo tempo, o gol de empate do time visitante, marcado por Braithwaite, aos 11 minutos, ligou o sinal de alerta no Barça. Messi entrou aos 18 e transformou um placar apertado em vitória por 3 a 1. Como? Aos 25, com um chute certeiro de fora da área, que o goleiro Cuéllar espalmou mas Luis Suárez completou no rebote – atropelando o goleiro, em lance discutível. Já nos acréscimos, Messi tabelou com Jordi Alba e fechou o placar com o pé direito. O Barcelona jogou sem Messi por uma hora e não saiu do empate com o Leganés. Em meia hora com o camisa 10, marcou dois gols e garantiu os três pontos. Essa é a diferença.

A vitória mantém o Barcelona folgado na liderança do Campeonato Espanhol, com cinco pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid (confira a classificação atualizada). Com o gol marcado neste domingo, o uruguaio Luis Suárez se tornou o quinto maior artilheiro do Barcelona em jogos oficiais, empatado com Escola, com 167 gols. Nem precisa dizer quem é o líder, claro. Aliás, Messi consegue se destacar até quando está no banco. O argentino se tornou o jogador que mais fez gols no Espanhol saindo da reserva neste século: 22. Apenas uma estatística de nada para quem já é o maior artilheiro da história do Espanhol e do Barcelona, entre outras marcas de respeito já conseguidas por Messi.

