Metade dos candidatos do Enem fará o exame pela primeira vez neste ano

Dos mais de 5 milhões de inscritos confirmados no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019, 47% farão as provas pela primeira vez. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), houve um aumento significativo de “novatos”. Em 2018, eles representavam 33%; no ano anterior, 16%.

Para o órgão, a principal hipótese que explica a mudança de perfil dos candidatos é a necessidade de justificar a ausência no exame. Desde 2018, eles só podem ter direito a uma nova isenção na taxa de inscrição caso expliquem o motivo de não terem comparecido à edição anterior. Essa exigência desestimularia que parte dos “veteranos” se inscrevesse no Enem.

O Enem deste ano será aplicado em dois domingos: 3 e 10 de novembro. As provas iniciam às 13h30min. Os portões de acesso aos locais do exame fecham às 13h.