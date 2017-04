MinistÃ©rio PÃºblico pede apreciaÃ§Ã£o imediata de liminar em aÃ§Ã£o ajuizada para proteger FundaÃ§Ã£o ZoobotÃ¢nica

A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Porto Alegre peticionou, nesta segunda-feira (10) pela apreciação imediata de liminar na ação civil pública ajuizada contra o Estado do Rio Grande do Sul para proteger o Jardim Botânico e o Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica.

Conforme a promotora de Justiça Ana Maria Marchesan, que assina a ação juntamente com os colegas Alexandre Saltz, Annelise Steigleder e Josiane Camejo, parte do muro foi derrubada, tornando o local sujeito a novas invasões. “A destruição faz periclitar o incrível patrimônio ambiental e cultural dos dois equipamentos”, observou.

A ação civil pública foi ajuizada pelo MP em fevereiro deste ano com o objetivo de preservar o patrimônio cultural e natural das instituições.

