O ministro da Justiça Sergio Moro ampliou o sigilo de parte dos gastos da Polícia Federal. Portaria publicada no “Diário Oficial da União” atualizou uma norma em vigor desde 2011. Essa norma estabelece o que seriam “peculiaridades” do Departamento de Polícia Federal para uso de uma forma excepcional de realizar alguns gastos públicos com características especiais.

