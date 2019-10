A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite de domingo (27), um motorista embriagado na BR-101, em Torres, no Litoral Norte gaúcho. O homem, de 46 anos, dirigia um Palio com placas do município.

Durante uma barreira policial, os agentes abordaram o automóvel e submeteram o condutor ao teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez. O homem disse aos policiais que estava indo trabalhar.