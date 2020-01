Esporte Movido por desafios, Rodinei comemora chance no Inter

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Lateral chega para disputar vaga no time titular com Heitor Foto: Rádio Grenal Foto: Rádio Grenal

Atual campeão da Libertadores, Rodinei é o novo reforço do Inter. Mesmo após quatro anos no Flamengo e com as conquistas recentes, o novo lateral do Inter, afirmou que não pensou duas vezes ao receber o convite do clube gaúcho.

Contratado por empréstimo, com opção de compra, Rodinei chega para um setor inconstante do Inter em 2020. Com ele, Heitor será a única outra opção para a vaga do time titular. Confira algumas palavras do novo lateral do clube:

