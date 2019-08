Uma mulher teve o corpo encontrado em um quarto de motel de Gravataí, na região Metropolitana, perto das 9h deste sábado. A vítima tinha 29 anos, de acordo com a Brigada Militar (BM). Os políciais chegaram no local e a mulher, de nacionalidade haitiana , caída no chão de um dos quartos.

O Motel Azteca, na avenida Bento Gonçalves, segue isolado para a perícia. A Polícia Civil trabalha no estabelecimento, mas ainda não divulgou as causas da morte ou a identidade da vítima.

