Mulher mata criança de 6 anos e a joga de segundo andar em Divinópolis, MG

Uma criança de 6 anos, desaparecida na tarde de ontem, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento na madrugada desta sexta (9). Ela foi jogada do segundo andar da residência onde morava em Divinópolis, Minas Gerais, por sua vizinha, de 38 anos.

De acordo com a PM, a criança foi encontrada já sem vida. O corpo tinha cortes e sinais de estrangulamento, porém não havia sinais de violência sexual. A vizinha não explicou os motivos do crime, mas afirmou ser a autora do crime. Ela foi presa e levada para a delegacia.

Em um terreno ao lado do local do crime, foram encontradas roupas da vítima e marcas de sangue. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Desaparecimento e luto

Por volta de 17h da quinta-feira (8), os pais da menina acionaram a polícia informando o seu desaparecimento no Bairro Lagoa dos Mandarins, em Divinópolis.

Na madrugada do dia seguinte, moradores de uma casa próximo à residência dos pais da menina ouviram um “forte estrondo”, segundo a PM. Quando chegaram ao local, avistaram o corpo da criança.

A Escola Estadual São Francisco de Paula, onde a menina estudava, não terá aula na tarde desta sexta-feira devido ao luto. A Instituição irá liberar os funcionários e estudantes para acompanhar o sepultamento da criança.

A Paróquia do Bairro Danilo Passos, que atende a região do Bairro Lagoa dos Mandarins, fará uma missa em homenagem à criança.

