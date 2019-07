Multiflon faz Liquidação de Inverno

Além das peças de vestuário, o momento também é oportuno para amantes da cozinha renovar o seu arsenal de utensílios. Referência na produção de panelas em alumínio antiaderente, a caxiense Multiflon, oferece 15% de desconto, em itens de três Coleções da sua Linha Premium. A marca atende ao consumidor final através de seu canal de e–commerce – loja.multiflon.com.br

Panelas com Selo Verde

As panelas da Multiflon contam com um selo verde, por conta do processo de produção e matérias–primas ambientalmente sustentáveis. As peças são em alumínio puro certificado e não utilizam metais pesados em sua composição. O alumínio é um excelente condutor de calor – cinco vezes mais do que o ferro e nove vezes mais do que o aço inoxidável. Dessa forma, distribui o calor de forma mais uniforme, melhorando a performance do cozimento, com economia de energia. Os antiaderentes utilizados pela Multiflon são exclusivos e também ecologicamente corretos, com maior resistência ao desgaste e à abrasão. Um dos destaques da Liquidação de Inverno da Multiflon é a Linha de Panelas DOM que, recentemente, representou a Serra Gaúcha no reality show gastronômico Top Chef Brasil, da Record TV, sendo utilizada na maioria das receitas preparadas pelos chefs participantes. Também fazem parte da campanha panelas e acessórios das Linhas Profissional e Mineral. A promoção s estende até o dia 31 de Agosto.

