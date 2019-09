Mundo unido pela vida 2019 vai reunir familias e seus pets na praça da ENCOL

O Cremapet, empresa do Grupo Cortel , em parceria com a ALPAR ( Associação Latinoamericana de Cemitérios Parque e Serviços Funerários ) promove neste domingo( 22) mais uma edição do “Mundo Unido pela Vida”. Em 2019,o tema da ação será a relação das famílias com seus pets. O evento é aberto ao público e será realizado na Praça da Encol entre às 14 e 18 hrs com entrada franca.

Caminhada pet, sorteio de prêmios, roda de chimarrão, pet papo com a presença do cachorro Toquinho – celebridade nas redes sociais – ; e muitas outras atrações integram a programação do dia.

O destaque fica por conta do lançamento do Programa CastrAÇÃO Cremapet, desenvolvido pelo Cremapet em parceria com a DGDA (Diretoria Geral de Direitos Animais) de Porto Alegre para doação de castrações.O objetivo do programa é alertar sobre a importância da castração e o papel fundamental de cada cidadão na causa animal, contribuindo como um agente de transformação.

Criado em 2012, “O Mundo Unido pela Vida” é uma ação global da ALPAR e desde a sua primeira edição, promove a integração das empresas do setor em todo o mundo e as comunidades locais com o objetivo de celebrar a vida, seus valores e a memória daqueles que partiram. Em 2018, “ O Mundo Unido pela Vida “ contou com a participação de mais de 80 mil pessoas em 28 países.

