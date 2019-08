Municípios com melhor educação terão aumento na receita

A qualidade da educação será um dos critérios para a distribuição de recursos para os municípios. A ideia é do governador gaúcho Eduardo Leite. Ele vai autorizar mudanças no Índice de Participação dos Municípios, que é o indicador utilizado para distribuir a arrecadação do ICMS entre as 497 cidades gaúchas. O objetivo, segundo o governador, será “estimular as prefeituras a melhorarem a gestão da educação municipal, já que o desempenho escolar vai impactar diretamente na receita”.

Presidente da OAB tem contratos milionários com o governo

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, tem suas razões para defender os governos Lula e Dilma. Seu escritório recebeu destes governos, generosos contratos: com a Petrobras, R$ 2,5 milhões, em dois contratos, sendo que um vai até julho e outro até o final de 2020, e com o Serpro, R$ 1,3 milhão, num contrato que vai até dezembro.

MDB costura indicação do candidato a prefeito na Capital

A cúpula do MDB de Porto Alegre passou todo o dia de ontem discutindo a melhor alternativa para indicar um candidato a prefeito de Porto Alegre, que provoque menor divisão no partido.

Valter poderá ser convidado a sair do MDB

O vereador Valter Nagelstein, que afirma ser a candidatura a prefeito a sua única opção, e ameaça sair, poderá ser convidado a deixar o MDB com o compromisso do partido não requerer o seu mandato na Justiça. Valter já recebeu convite para filiar-se no PSD com a garantia da indicação para a candidatura a prefeito.

Justiça bloqueia R$ 2 milhões de corrupção em Rio Grande

Uma investigação realizada pelo Ministério Público levou a Justiça a determinar o bloqueio de R$ 2 milhões em bens de sete pessoas investigadas em Rio Grande. Todas têm envolvimento com o presidente da Câmara de Vereadores, o tucano José Antonio da Silva,que é conhecido pelo apelido de Repolhinho. As irregularidades teriam ocorrido em 2016, nos contratos de reforma do prédio da Câmara Municipal de Rio Grande.

Bolsonaro teme que Adélio tenha o mesmo destino de Celso Daniel

O presidente Jair Bolsonaro lembrou ontem o caso do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, que foi assassinado após denunciar a corrupção do Partido dos Trabalhadores, e alertou que “a defesa do Adélio o induziu a passar por maluco. A pena agora é perpétua num manicômio judicial. Se algum familiar, ou o próprio, quiser abrir o jogo comigo, estou a disposição, afinal, como o caso Celso Daniel, a história pode se repetir para o Adélio e seus comparsas”.

