Na busca pela recuperação no Brasileiro, Grêmio encara o Botafogo; confira a provável escalação

Pela última rodada antes da pausa para a Copa América, o Grêmio enfrentar o Botafogo, às 19h15, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. A partida tem transmissão da Rádio Grenal.

Para a partida em solo carioca, o técnico Renato Portaluppi volta contra com dois jogadores. Michel, que não atuou contra o Fortaleza, em Caxias, no último final de semana, trabalhou normalmente e deve ir pro jogo. Na lateral esquerda, Juninho Capixaba está de volta após suspensão.

Já Kannemann, Cortez e Luan, seguem em recuperação e devem estar em condição no retorno da parada. Matheus Henrique segue defendendo a Seleção Brasileira sub-23, no Torneio de Toulon, e Everton está na Seleção principal para Copa América.

No último treinamento, Renato fechou a primeira parte à imprensa. Quando o acesso foi liberado, os atletas participavam do tradicional recreativo que antecede os jogos. Pedro Geromel não estave presente nesta movimentação, mas o zagueiro não deve ser desfalque.

Com oito pontos somados, o tricolor busca fechar o Brasileirão fora do Z-4 antes da parada para a Copa América. Depois da vitória para o Fortaleza, por 1 a 0, no último sábado, o time pulou para 13ª colocação.

O provável Grêmio para enfrentar o Botafogo tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Rodriguez e Juninho Capixaba; Michel, Maicon, Alisson, Jean Pyerre, Diego Tardelli (Pepê); Felipe Vizeu.

