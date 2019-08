Na chegada a Porto Alegre o Inter Porto Alegre e Edenílson tranquilizou a torcida após lesão: “Estou bem”

Após o grande resultado conquistado fora de casa na última quarta-feira (7), contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, o Internacional chegou a Porto Alegre e, claro, foi recepcionado por torcedores. Cerca de 40 colorados aguardavam a equipe desembarcar. Mas, além de felizes, a lesão na coxa direita durante a partida de Edenílson está deixando alguns torcedores preocupados. Porém, o volante garantiu que está bem: “Estou bem. Vou fazer exames amanhã”, garantiu.

O vice de futebol, Marcelo Medeiros também falou na chegada da equipe à capital. Falou que o atleta fará exame de imagem nesta sexta-feira (9). Melo relatou que Edenílson afirmou ter sentido apenas uma ‘fisgada’ na coxa direita, sem mais preocupações. “Pelo que a gente conversou ontem é que não teria sido nada grave. Foi uma pequena fisgada. Mas vamos esperar a reapresentação amanhã.”

Já a vantagem, para Melo, é pequena e a concentração para o jogo da volta é fundamental para conseguir chegar a final. “É uma pequena vantagem. A gente tem que estar muito concentrado para a volta. Fazer um grande jogo ao lado do nosso torcedor.”

Jogando por um empate, o Internacional encara o Cruzeiro novamente no dia 4 de setembro no Estádio Beira-Rio.

Aspirantes

Após sair perdendo por 2 a 0, o Inter B mostrou um grande poder de reação e venceu o Figueirense por 4 a 2 na tarde desta quinta-feira (8), em duelo válido pela 3ª rodada da 2ª fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, disputado no Estádio Orlando Scarpeli, em Florianópolis.

Lucas Bessa, José Aldo, Pedro Lucas e Gustavo França marcaram os gols da virada colorada. Com o resultado, o Colorado foi a cinco pontos na tabela de classificação e ingressou na zona de classificação para as semifinais. Na próxima quinta (15), às 15h, o Celeiro de Ases volta a campo para enfrentar novamente o Figueirense no CT de Alvorada, pela 4ª rodada.

