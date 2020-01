Futebol Na Copa São Paulo, Grêmio empata com o Juventus, mas lidera grupo

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Tricolor decide tudo em próximo jogo da Copinha. (Foto: Guilherme Rodrigues/GR Press)

O Grêmio jogou neste domingo e empatou em 1 a 1 com o Juventus em duelo disputado pela fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gol gremista foi marcado por Elias, enquanto o tento do time paulista foi anotado por Rikelme. A partida foi realizada no estádio municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

Apesar do resultado, o Tricolor segue como líder do grupo 21 com quatro pontos somados. A equipe gaúcha é seguida pelo próprio Juventus, também com quatro. A diferença entre os dois times se dá nos critérios, em que o Grêmio leva vantagem no saldo de gols. Os comandados de Guilherme Bossle irão decidir a classificação na próxima quarta-feira, às 17h, contra o lanterna União Mogi, de São Paulo.

O jogo

Logo aos quatro minutos, Elias recebeu passe pela esquerda e tentou o chute rasante, mas foi pra fora. Onze minutos depois, Elias novamente recebeu o lançamento longo no bico da grande área, puxou pro fundo e bateu firme, no pé da tarve, para defesa do goleiro mandando para escanteio. Na cobrança, Matheus Nunes mandou na marca do pênalti. Alison Calegari subiu livre para tornear de cabeça. A bola passou raspando a trave esquerda, para fora.

A pressão deu certo. Após cobrança de lateral pela esquerda, Fabricio escorou de peito para Elias. Em velocidade ele passou pelo zagueiro, invadiu a área e bateu de chapa tirando do arqueiro para abrir o placar, com categoria. 1 a 0!

O segundo tempo começou mais equilibrado, com as duas equipes tentando atacar, porem sem maior qualidade no passe final. Aos 14 minutos, o Grêmio errou na saída de bola e o Juventus conseguiu a roubada. Rikelme chutou firme da risca da grande área no canto esquerdo para deixar tudo igual. 1 a 1.

