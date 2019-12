Acontece Na virada do ano, economista dá dicas para quem quiser desenvolver ideias de negócios com sucesso

31 de dezembro de 2019

O economista Leonardo Fernandes traça com otimismo o cenário para empreendedores

“A sociedade está passando por mudanças profundas nas formas de se relacionar, trabalhar, morar e lazer. Acabou a era do emprego tradicional ou da estabilidade do concurso público.

Estamos vivendo a era da economia criativa, compartilhada e colaborativa. O próximo ano será um ótimo momento para se desenvolver ideais de negócios e colocar a mão na massa. Isso porque o investidor tradicional brasileiro já não consegue ter mais o mesmo retorno de antes em aplicações financeiras, pois a taxa básica de juros está no menor patamar da história, em 5% ano.

Por isso, esse investidor estará mais propenso a ouvir novas ideias de negócios para aplicar o seu dinheiro. Cada vez mais o público em geral está ouvindo falar nas startups e casos de sucesso. Será cada vez mais fácil se conseguir levantar capital para novos investimentos do que se conseguir um emprego tradicional.

As novas gerações devem estar preparadas para “vender” habilidades, em novas formas de trabalho flexível, temporário, sem localização definida, se tornando nômades digitais. Essa “venda” de habilidades pode ser temporária ou executada de forma paralela ao seu projeto principal, seja fazendo trabalhos de freelancer, dirigindo carros de aplicativos ou dando aulas particulares. Assim, o jovem se manterá “vivo”, isto é, com recursos para poder ir em frente no seu sonho de empreender. Isso o dará tempo para atravessar o deserto do empreendedorismo. Não pode esperar a sua grande ideia se concretizar, pois realisticamente isso pode demorar anos ou envolver muitos investimentos.

O jovem pensa que precisa ter uma grande ideia de negócios que ninguém pensou antes. Mas na verdade, o que ele precisa é olhar diferente para um velho problema, ou ver formas de melhorar determinado serviço ou atender necessidades de nichos, como de idosos ou pessoas que tem animais de estimação.

O jovem precisa ter a humildade de ouvir pessoas mais experientes, buscar um mentor, pois as gerações e o conhecimento se complementam. O jovem precisa ir desenvolvendo de forma gradual a sua ideia, testando a sua viabilidade, ouvindo feedbacks. Isso poupa esforços, atrai recursos financeiros, atrai colaboradores e cria redes de ajuda.

Também precisará desenvolver habilidades interpessoais, pois os negócios só vão pra frente com vários parceiros envolvidos. Precisa de iniciativa e humildade. Muitos erros são cometidos na hora de empreender. O mais importante é se tirar lições para o próximo negócio e usar com moderação os recursos. Daí a importância de se ter outras formas de renda, para conseguir sustentar a sua ideia, até ela “virar” e ser bem sucedida. O caminho do empreendedorismo não é linear”.

