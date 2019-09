Nasce Valentim, irmão de Davi Lucca

Fruto do relacionamento com Vinicius Martinez , Carol Dantas deu à luz a Valentin neste sábado (14), através de parto normal, que era seu desejo. O nascimento ocorreu em São Paulo, no hospital Pro Matre. Segundo a assessoria de imprensa, mãe e filho passam bem: “Estão ótimos”.

Davi Lucca, filho da influencer com o jogador Neymar, acompanhou tudo com o padrasto e mostrou-se animado com a vinda do irmãozinho. Em um vídeo postado nas redes sociais, é possível ver Davi brindando a chegada do irmão com um copo de água. “Vem, Tintin”, escreveu.

Homenagem de Neymar

No fim do jogo deste sábado (14), Neymar marcou o gol da vitória por 1 x 0 do Paris Saint-Germain sobre o Strasbourg, no estádio Parque dos Príncipes. De alma lavada após o golaço, o atacante, ao comemorar o gol, pegou a bola do jogo, colocou embaixo da camisa e fez o gesto característico de gravidez em homenagem a Valentin e a família.

