Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Perfil da banda Rush no Instagram lamentou a perda de Neil Peart. Foto: Reprodução/Instagram Perfil da banda Rush no Instagram lamentou a perda de Neil Peart. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Neil Peart, baterista e letrista da banda Rush, morreu aos 67 anos em Santa Monica, nos EUA, informou nesta sexta-feira (10) a revista norte-americana “Rolling Stone”. O músico canadense morreu por causa de um câncer no cérebro diagnosticado há três anos, disse um porta-voz da família à revista.

Neil era um dos bateristas mais importantes da história do rock, com estilo virtuoso que era referência no rock progressivo e em outros estilos, como o heavy metal.

Part nasceu em 12 de setembro de 1952, em Ontario, no Canadá e aos 13 anos começou a estudar bateria. Cinco anos depois se mudou para Londres e só voltou a morar no país de origem em 1972.

Ele se juntou o Rush em 1974. A banda havia sido formada pelo guitarrista Alex Lifeson em 1968, mesmo ano em que entrou o baixista e vocalista Geddy Lee.

Com a entrada de Peart na bateria, o Rush se consolidou como um dos trios mais reconhecidos do rock. Suas letras cheias de referências literárias também foram fundamentais para a banda, que encerrou as atividades em 2018.

No Instagram da banda foi postada, nesta sexta-feira (10), uma mensagem relatando a perda do baterista.

“É com corações partidos e a mais profunda tristeza que precisamos compartilhar a terrível notícia de que nesta terça nosso amigo, irmão de alma e companheiro de banda por mais de 45 anos, Neil, perdeu sua incrível batalha de três anos e meio contra um câncer de cérebro (glioblastoma). Pedimos que amigos, fãs, e a mídia igualmente compreendam e respeitem a necessidade da família por privacidade e paz neste momento extremamente difícil e doloroso. Aqueles que desejarem expressar suas condolências podem escolher um grupo de pesquisas contra o câncer ou caridade de sua escolha e fazer uma doação em nome de Neil. Descanse em paz, irmão”, diz a mensagem.

