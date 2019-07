Neymar apareceu em um vídeo do Barçelona e aumentou os rumores de sua transferência para o time catalão

A novela continua. Mais uma vez a volta de Neymar ao Barcelona está sendo especulada. Nesta quinta-feira (4), dois acontecimentos fizeram com que a especulação de um acordo com o brasileiro aumentassem: a demissão do vice-presidente da equipe, Jordi Mestre, e um vídeo publicado na conta oficial do Twitter do clube catalão.

Segundo o jornal espanhol Sport, o Jordi pediu demissão pelas “fortes discrepâncias” quanto aos rumos esportivos tomados pelo clube. O diário catalão cita, ainda, a possível volta de Neymar como um dos fatores que levaram o mandatário tomar essa decisão.

Em outro momento, o dirigente já havia se posicionado contra as atitudes do atacante, chegando a afirmar que “moralmente, Neymar não tem o direito de pedir algo que não cumpriu”.

Nas redes sociais do Barcelona, um vídeo voltou a levantar a polêmica transferência do atual camisa 10 do PSG (Paris Saint-Germain). As imagens mostram uma série de registros de celebridades norte-americanas e promovem uma homenagem ao país por conta da data: 4 de julho, dia em que é comemorada a independência dos Estados Unidos.

No entanto, a presença de Neymar entre os jogadores que aparecem na filmagem chama a atenção dos torcedores. Celebridades como Schwarzenegger, Walter Jackson e Julia Roberts aparecem com a camisa do clube ou posando ao lado de jogadores da equipe como Messi, Pique e Suárez. Anthony Kiedis, fundador do Red Hot Chili Peppers, aparece junto de Neymar. Será só uma coincidência?

“O fato de Neymar aparecer neste vídeo é outra dica da contratação de Neymar”, sugere um internauta. “Parece que o Neymar no Barça é negócio fechado… vi ele nesse anúncio”, constata outro.

Conversa com Messi

A provável volta de Neymar ao Barcelona ganhou ainda mais um capítulo nesta quinta. De acordo com o diário espanhol ‘Sport’, Messi falou com o brasileiro sobre seu retorno iminente ao clube catalão, após a semifinal da Copa América, em que a Argentina foi derrotada pelo Brasil, no Mineirão.

Segundo a publicação, o clube catalão pediu para que o brasileiro se apresente ao PSG, seu clube atual, para evitar conflitos.

O também espanhol ‘Ás’ publicou, na noite de quarta (3), o vídeo de um abraço de Neymar em Messi no Mineirão.

Como se sabe, o brasileiro foi cortado dias antes da estreia na Copa América, devido a uma lesão no tornozelo.

