Neymar está a 20 gols de uma marca histórica

“Não podemos dizer que está tudo resolvido”, declarou o diretor esportivo do PSG (Paris Saint-Germain), Leonardo, sobre Neymar após o brasileiro marcar o gol da vitória da equipe contra o Strasbourg pelo Campeonato Francês, e a postura dos torcedores do PSG em relação ao atacante mostraram o porquê.

Alvo de uma recepção negativa dos torcedores, Neymar mostrou que, em campo, ainda é um jogador fundamental para as ambições do PSG de conquistar a Europa, e seus números com a camisa do clube comprovam isso. O gol marcado aos 47 minutos do segundo tempo, em uma bicicleta de canhota após cruzamento de Gueye, foi o 52º em 59 jogos, uma média de 0,88 por jogo. Ele está atrás apenas de Raí, que balançou as redes 72 vezes em 215 partidas (média de 0,33) no clube francês.

Mesmo assim, isso não significa que o jogador mais caro do mundo se libertou do drama que deverá persegui-lo até o fim da temporada. Isso irá continuar até que conquiste os torcedores do PSG novamente ou se liberte dessa situação sendo vendido pelo maior lance possível.

Outra possibilidade de fazer as pazes com a torcida é com a conquista da primeira Liga dos Campeões da história do clube. Contratado por 222 milhões de euros, Neymar foi comprado pelo PSG não para empilhar títulos do Campeonato Francês, mas para fazer a equipe mudar de patamar em nível europeu e mundial e ser respeitada como um gigante do futebol. Mas questões disciplinares farão o jogador desfalcar sua equipe na principal competição de clubes do mundo em um momento em que ele seria fundamental.

Com Cavani e Mbappé fora do time por lesão, Neymar poderia ser o principal nome do PSG no duelo em casa contra o Real Madrid. O atacante, porém, está suspenso dos três primeiros jogos do time na Champions, por ter insultado a arbitragem na eliminação do PSG para o Manchester United, na temporada passada.

Firmino

Após sua viagem aos Estados Unidos para disputar dois amistosos pela Seleção Brasileira, o plano era poupar Roberto Firmino no duelo do Liverpool contra o Newcastle.

Quando Origi precisou ser substituído aos 37 minutos do primeiro tempo, Jurgen Klopp precisou chamar o brasileiro do banco de reservas para a linha de frente, e o camisa 9 não decepcionou. Poucos são capazes de servir os seus companheiros como o brasileiro fez, de calcanhar, para o gol de Salah.

“Bobby Mágico”, assim ele foi descrito nas redes sociais do Liverpool após a vitória sobre o Newcastle. As informações são do jornal O Globo.

