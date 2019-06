Neymar recebe apoio na chegada da Seleção a Brasília

Seleção Brasileira desembarcou na noite de terça-feira (4) em Brasília para a disputa do amistoso contra o Catar, o primeiro preparatório antes do início da Copa América. O destaque ficou para o atacante Neymar, que vive grande turbulência na vida particular, mas recebeu apoio dos torcedores.

Atuar em casa nunca foi problema para Neymar. Ele jamais perdeu com a camisa da seleção brasileira. Foram 25 vitórias e seis empates. A questão é o abalo de sua imagem. Antes mesmo da acusação da última sexta-feira, o público parecia estar em litígio com o craque. Na chegada ao hotel, Neymar foi acarinhado. Atencioso, parou para fotos e afagos.

Sorridente, o craque do Paris Saint-Germain parou para atender os fãs e tirou fotos. Neymar segue trabalhando normalmente mesmo sob a acusação de estupro feita por uma mulher que o visitou na cidade de Paris.

Para a passagem dos jogadores do ônibus até o hotel, foi feito um corredor, com grades que separavam os atletas da torcida. No entanto, houve uma maior proximidade deles com os fãs presentes. Vários jogadores pararam para dar autógrafos e tirar fotos – entre eles, Neymar. O atacante foi festejado até mesmo dentro do hotel.

O desembarque da Seleção em Brasília, além da comissão técnica, contou com 20 jogadores. Ainda não se apresentaram o goleiro Cássio, que disputou o jogo do Corinthians contra o Flamengo pela Copa do Brasil, além da dupla do Liverpool: o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino.

Também está com a Seleção o lateral-direito Fagner, que desfalcou o Corinthians contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Ele tem dores na coxa esquerda. A CBF não divulgou um diagnóstico, apenas disse que ele será reavaliado pelo médico Rodrigo Lasmar.

O técnico Tite comanda os treinamentos desde o dia 22 de maio, quando o primeiro grupo de jogadores se apresentou.

Desde a Copa do Mundo do ano passado, quando o mundo reagiu com raiva e deboche ao que considerou excesso na tentativa de ludibriar a arbitragem com suas quedas, Neymar tem sofrido desgaste. A temporada no PSG até era promissora, com boas atuações até a lesão de janeiro, novamente no pé direito, operado em 2018.

No retorno, a agressão a um torcedor depois da final da Copa da França desencadeou uma semana difícil na Seleção. Ao chegar, foi informado por Tite que não seria mais capitão. Dias depois, ao levar uma caneta do lateral-direito Weverton, do sub-20 do Cruzeiro, convocado para reforçar treinamentos, por mais natural que fosse sua reação de atirar o garoto ao chão, esperava-se um pouco mais de carinho do ídolo com o fã companheiro.

As dores no joelho esquerdo, fruto de um movimento brusco neste mesmo treino, o deixaram de molho por dois dias. E a semana terminou com a denúncia de estupro e um vídeo postado para se defender, no qual expôs conversas e fotos íntimas da mulher. O gesto motivou duas visitas da delegacia de crimes virtuais à Granja e uma intimação de depoimento a Neymar.

Em conversa franca com Tite, o atacante pediu para treinar e seu desempenho deu razões à comissão técnica para acreditar que o episódio da vida pessoal não iria interferir dentro de campo.

