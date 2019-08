No rebolado! Anitta dança com Léo Santana em gravação de DVD

Convidar a cantora Anitta para um DVD é sinônimo de muita dança. E foi isso que aconteceu na gravação do novo DVD de Léo Santana, o álbum “Levada do Gigante”. A gravação aconteceu no Credicard Hall, em São Paulo, e os fãs, logo após a parceria, já começaram a compartilhar vídeos.

Recentemente, Léo contou que a parceria com Anitta é para duas músicas inéditas: uma no ritmo reggaeton e outra para “rebolar a raba”, segundo o cantor. Além dela, o DVD também terá participações do grupo Atitude 67, e das sertanejas Lauana Prado e Mariana Fagundes.

Deixe seu comentário: