No retorno a Porto Alegre, o Inter mantém o discurso de confiança para a decisão da volta contra o Flamengo na Libertadores: “Temos totais condições”

Após a derrota de 2 a 0 para o Flamengo na Libertadores, o Inter já está de volta a Porto Alegre. A delegação desembarcou na capital gaúcha na tarde desta quinta-feira (22) reafirmando a confiança na reversão do resultado, na próxima semana, no estádio Beira-Rio.

Por volta das 15h15min, o vice de futebol do clube, Roberto Melo, foi o primeiro a passar pelo saguão do aeroporto Salgado Filho. No atendimento aos jornalistas, o dirigente falou sobre as dificuldades dos confrontos, mas destacou que a equipe tem condições de classificar atuando em seus domínios. “Evidente que ficamos chateados. O jogo não era pra ser como foi, tínhamos o jogo controlado. Temos totais condições de reverter. Não vai ser fácil, mas temos condições.”

A confiança na reversão do resultado também foi destacada pelo presidente do Clube, Marcelo Medeiros: “Até ontem o Internacional estava invicto. Em dois erros acabamos levando dois gols. A gente tem condição, não tem nada resolvido”.

No desembarque, nenhum atleta falou com a imprensa. Assediados por alguns torcedores, os boleiros pararam e posaram para fotos.

Para a decisão da próxima quarta-feira (28), em Porto Alegre, o colorado precisa vencer por 3 a 0 para garantir a classificação no tempo normal. Caso devolva o mesmo placar do primeiro jogo, a vaga será decidida nas penalidades máximas. Vale lembrar que, nesta fase da competição, há gol qualificado.

Antes da decisão pela Libertadores, a equipe volta a campo no domingo (25) contra o Goiás, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco volta a se reapresentar nesta sexta-feira (23) no CT Parque Gigante.

Aspirantes

O Inter B disputou na tarde desta quinta a penúltima partida da segunda fase do Brasileirão de Aspirantes. O jogo, realizado no Barradão, contra o Vitória, foi encerrado com o placar de 1 a 1, gols de José Aldo, para o Colorado, e Hebert. Na próxima rodada, no dia 29, o Inter enfrenta o Santos.

