Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2020

O Pelotas é bicampeão da Recopa Gaúcha com o título conquistado Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Nos pênaltis, o Pelotas garantiu o título da Recopa Gaúcha 2020. Nas penalidades, Rodrigues errou para o Grêmio e com um 5 x 4, o time da Zona Sul do Estado ficou com o título. No tempo normal, Matheus Santana abriu o marcador para o Pelotas, no segundo tempo, Ferreira conseguiu o empate.

O Grêmio foi a campo pela Recopa Gaúcha com o seu time de transição. Comandados por Thiago Gomes, o time com Rodrigues, Darlan, Ferreira e Isaque, buscava o bicampeonato da competição pelo Tricolor. No jogo, o experiente time do Pelotas tentou fazer um enfrentamento mais físico. Aos poucos, o time do Grêmio equilibrou o jogo e na habilidade os garotos Isaque e Patrick criaram boas oportunidades, mas sem efetividade.

Contudo, foi aos 16 minutos que o time de transição do Grêmio mostrou uma velha dificuldade, a bola aérea. Com a cobrança de escanteio feita do lado direito, no centro da área, Matheus Santana subiu sozinho e colocou o Pelotas a frente do marcador.

No segundo tempo, o time do técnico Thiago Gomes tomou as rédeas da partida. Buscando a intensidade necessária para empatar, o Grêmio procurou criar mais oportunidades. Inspirado, Ferreira foi o mais acionado pelo time gremista. Depois de muito pressionar, aos 38 minutos, após boa jogada de Guilherme Azevedo que entrou no lugar de Jonatha Robert, Ferreira concluiu de cabeça empatando o jogo e recolocando o Grêmio na briga pelo título.

Nas cobranças do pênaltis, Rodrigues errou o único pênalti da série e o erro foi fatal. Passando 100%, o Pelotas garantiu o título, com o pênalti batido por Tadeu, sem chances para Breno que resguardava a meta gremista.

