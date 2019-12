Porto Alegre Nova Comunidade Terapêutica amplia atendimento em saúde mental

8 de dezembro de 2019

Comunidade Pacto Adolescente, no bairro Partenon, foi inaugurada neste sábado. Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde inaugurou, neste sábado (7), a Comunidade Terapêutica Pacto Adolescente, no bairro Partenon, zona Leste de Porto Alegre. O serviço terá 12 vagas para atender meninos de 12 a 17 anos em tratamento para o uso de drogas. Os adolescentes poderão permanecer por até nove meses em atendimento, que terá início já nesta segunda-feira (9).

O secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, ressalta o trabalho que vem sendo desenvolvido na área de saúde mental em Porto Alegre. “Ampliamos o número de leitos em saúde mental e aqui celebramos uma etapa seguinte para reabilitar as pessoas com dependência química para ter um futuro diferente”, declara. A capital gaúcha conta hoje com 383 leitos de saúde mental.

Presente no evento, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, reforça a importância do trabalho desenvolvido pelas comunidades terapêuticas. “A comunidade terapêutica auxilia a pessoa na desintoxicação. A partir daí se faz o acompanhamento da abstinência”, afirma. Segundo Terra, o governo federal irá ampliar a oferta de vagas para atender a demanda crescente por este tipo de atendimento.

O diferencial do serviço é que se constitui em comunidade terapêutica urbana, com projeto assistencial específico para o público adolescente, incluindo oficinas, grupos e atendimentos individuais. Serão ações direcionadas à faixa etária, com atividades de interesse, como música, jogos, projetos lúdicos e educativos. A ideia é possibilitar outras formas de divertimento e satisfação que não as drogas.

O encaminhamento depende do projeto terapêutico de cada adolescente e será feito pela rede de saúde, podendo ser a partir de centros de atenção psicossocial, hospitais com leitos de saúde mental ou EESCAs (Equipes Especializadas em Saúde da Criança e do Adolescente). A equipe multiprofissional é composta por terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, psiquiatra, pedagogo, enfermagem e monitoria 24 horas. A adesão ao projeto, bem como a decisão de fazer o tratamento, é voluntária.

O serviço integra a rede de saúde mental da SMS, a partir da contratação da Comunidade Terapêutica Pacto POA – Programa de Auxílio ao Toxicômano, responsável pela gestão, infraestrutura e equipe de profissionais. A cada quatro meses, a SMS avalia o serviço a partir da supervisão técnica e monitoramento de metas qualitativas estabelecidas no contrato.

Ações na área de saúde mental

Nos últimos dois anos, a prefeitura abriu 30 novos leitos de alta qualidade no hospital geral Santa Ana para adolescentes meninos. Também foram contratualizados 25 novos leitos para crianças e adultos no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Foram abertos três novos Caps AD (Centros de Atenção Psicossocial) – algo que não ocorria desde 2012 -, um deles, o primeiro do Brasil em cena de uso e recebendo pacientes 24 horas por dia. Também foram inaugurados três novos Serviços Residenciais Terapêuticos para pessoas com transtornos mentais muito graves que hoje estão na rua, nos hospitais psiquiátricos ou em abrigos e albergues.

