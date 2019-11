Nova linha da Satis investe em microorganismos como aliados

A Satis, empresa especializada na produção de insumos agrícolas focados em nutrição vegetal, lança no mercado brasileiro uma linha de produtos que combina fungos, bactérias, vírus e protozoários para auxiliar produtores no manejo de doenças e absorção de nutrientes na lavoura. A tecnologia da linha Bio é atestada pela Embrapa e auxilia na preservação e equilíbrio do ecossistema, não prejudicando o solo.

As novas soluções estimulam a alta produtividade das culturas ao complementar a nutrição das plantas. “Buscamos produtos que combinem com a nossa proposta de inovação e sustentabilidade. A linha contribui para a diminuição das complicações relacionadas a pragas e doenças sem prejudicar o solo e pode diminuir o uso de soluções químicas. A expectativa é que a venda dos produtos represente, em 3 anos, de 10% a 15% do faturamento”, explica Alvaro Fernandes de Macedo, gerente comercial da Satis.

Os produtos foram formulados com agentes biológicos na composição, incluindo fungos, bactérias, vírus e protozoários. Estes agentes naturais aumentam absorção de nutrientes e otimizam a produção. Em suas formulações foram trabalhados o gênero de fungo Trichoderma e a combinação Purpureocillium lilacinum e Isaria umorosea. Também inclui as bactérias Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtillis, Bradyrhizobium sp., Azospirillum brasiliense e Bauvéria.

A principal característica da Linha Bio é suprir a necessidade de bioconversão, que envolve diferentes populações microbianas as quais interagem em sinergia. Este processo possibilita a reciclagem de resíduos orgânicos, devolvendo ao solo o que lhe foi retirado, a fim de restituir sua estruturação e fertilidade para, desta forma, atender as demandas agrícolas.

Novas soluções/ Tribalance

Formulada com um mix de espécies do gênero de fungos Trichoderma, a solução equilibra a flora microbiana do solo, melhora o desenvolvimento radicular e a absorção de nutrientes. O produto dá mais força e proteção às plantas e funciona em diferentes tipos de solo e de clima.

Fungardil

A combinação dos fungos Purpureocillium lilacinum e Isaria umorosea compatíveis entre sí com sinergismo e potencial de biodegradar resíduaos orgânicos, condiciona o ambiente próximo ao sistema radicular das plantas, protegendo contra fatores bióticos adversos e proporcionando melhor desenvolvimento das raízes.

Baccure

A Solução Ajuda no equilíbrio do solo, as bactérias Bacillus amyloliquefaciens e Bacillus subtillis atuam na resistência às condições adversas do meio, produzem um complexo de enzimas que aceleram os processos de biodegradação de resíduos orgânicos, gerando condições para uma lavoura de alta performance.

Bioliq e Bioturf

Os produtos usam a bactéria Bradyrhizobium sp. para promover rápida e eficiente nodulação, processo responsável pela fixação biológica do nitrogênio (FBN). As soluções são recomendadas para aplicação no sulco do plantio de soja e no tratamento de semente. O resultado é mais vigor vegetal e maior produtividade por hectares

Legazus

A bactéria Azospirillum brasiliense, presente na solução, atua diretamente na fixação de Nitrogênio e no desenvolvimento do sistema radicular. A solução promove melhor aproveitamento da água e dos nutrientes da planta.