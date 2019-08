Várias áreas de Caracas ficaram sem luz nesta terça-feira, menos de um mês depois de outro apagão que deixou toda Venezuela no escuro. As quedas de luz, que começaram a ser registradas por volta de meio-dia, também afetaram regiões do estado costeiro de Vargas (norte). A estatal Corpoelec não informou de imediato as causas.

